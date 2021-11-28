Голову Експортно-кредитного агентства, якого перед відставкою звільнив Любченко, повернули на посаду

Міністерство економіки повернуло на посаду голови ПрАТ "Експортно-кредитного агентства" Руслана Гашева, якого попередній очільник відомства Олексій Любченко звільнив перед своєю відставкою.

Про це йдеться у системі smida, передає фінклаб.

Зазначається, що 24 листопада Мінекономіки припинило повноваження в.о. голови правління ЕКА В'ячеслава Попова, який обіймав її з 2 по 23 листопада 2021 року після звільнення Гашева.

І в той же день призначило в.о. голови правління ЕКА Руслана Гашева з 24 листопада.

Нагадуємо:

Міністр економіки Олексій Любченко, якого Рада 3 листопада відправила у відставку, перед звільненням підписав накази про дострокове припинення повноважень усіх 5 членів наглядової ради ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" і голови правління товариства Руслана Гашева.

3 листопада на засіданні Верховної Ради депутати звільнили з посад трьох міністрів: віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка та міністра довкілля Романа Абрамовського.

Верховна Рада 4 листопада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаді першої віцепрем’єрки - міністерки економіки.