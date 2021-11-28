Частка лоукостерів досягла 40% в аеропорту "Бориспіль"

АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ

Трафік гібридних авіакомпаній та лоукостерів досяг 40% від загального пасажиропотоку аеропорту Бориспіль на міжнародних регулярних рейсах у 2021 році.

Про це повідомив гендиректор підприємства Олексій Дубревський, повідомляє avianews.

Ще 2017 року їхня частка становила 3%, а в докризовому 2019 року — 17%.

За словами Дубревського, це пов'язано зі структурними змінами на всьому ринку, оскільки пасажири стали частіше літати лоукостерами, які виконують прямі рейси, а не класичними авіакомпаніями, які забезпечують пересадки в базовому аеропорту.

Дубревський спрогнозував, що зростання частки гібридних авіакомпаній та лоукостерів триватиме. У 2021 році аеропорт Бориспіль розраховує обслужити 9,5 млн. пасажирів, що складе 62% від показника докризового 2019 року.

Нагадуємо:

У жовтні 2021 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 031 111 пасажирів (із них 653 540 - пасажири регулярних рейсів, 377 571 - нерегулярних).