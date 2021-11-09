У жовтні пасажиропотік "Борисполя" відновився на 71% від докризових показників

аеропорт бориспіль

У жовтні 2021 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 031 111 пасажирів (із них 653 540 - пасажири регулярних рейсів, 377 571 - нерегулярних).

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

При цьому, у жовтні 2019 року аеропорт обслужив 1 445 800 пасажирів (з них 1 034 921 - пасажири регулярних рейсів, 410 912 - нерегулярних).

Порівняно з докризовими показниками жовтня 2019 року пасажиропотік відновився на 71%.

Повідомляється також, що у порівнянні з докризовими показниками кількість пасажирів відновилась на 61%.

"За десять місяців 2021 року з аеропорту вирушили в подорож 8 008 050 пасажирів.

За аналогічний період 2019 року з аеропорту вилетіли та повернулись 13 069 300 пасажирів", - йдеться у повідомленні.

У десятку напрямків з найбільшим пасажиропотоком увійшли: Анталія, Шарм-Еш-Шейх, Хургада, Стамбул, Амстердам, Дубай, Тель-Авів, Барселона, Анкара та Відень.

За 9 місяців 2021 року чистий прибуток аеропорту склав 189 млн грн - це на 422 млн грн більше планових показників підприємства та на 1,04 млрд грн більше відповідного періоду минулого року.

Економічна правда