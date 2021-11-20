Оновилась Web-версія Telegram

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Месенджер Telegram оновив свою Web Z до альфа версії 1.22.

Про це йдеться у повідомленні месенджера

Ключові зміни:

Повідомлення, що пересилаються тепер можна відправляти як заплановані.

Групи, які у вас спільні з іншим користувачем, тепер перераховані у їхньому профілі.

Доданий попередній перегляд тексту та зображень для URL-адреси WebZ.

Також повідомлення більше не відображаються, коли програма знаходиться на передньому плані і відбулися різні поліпшення інтерфейсу користувача.

Крім того, була низка виправлень у роботі месенджера такі як: відкриття непрочитаних коментарів до повідомлень, повідомлення, що відкривають браузер замість встановленої програми.

Нагадуємо:

Telegram тестує функцію вбудованої реклами у каналах з великою кількістю фоловерів. Незабаром з'явиться платна підписка, при оформленні якої можна буде вимкнути рекламні оголошення.