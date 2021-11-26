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У ДТЕК відреагували на звинувачення Зеленського у шантажі

П'ятниця, 26 листопада 2021, 20:15

В енергетичному холдингу ДТЕК вважають, що звинувачення на їх адресу з боку президента Володимира Зеленського у шантажі влади погрозами енергетичної кризи чи відключення опалення є безпідставними.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Заяви, які сьогодні пролунали з вуст вищого керівництва держави, ДТЕК розцінює як несправедливі і безпідставні", – йдеться у реакції компанії.

У ДТЕК кажуть, що "знайшли дефіцитне на світових ринках паливо і допомогли державній генерації", а також видобули цього року "рекордні обсяги" природного газу – 2 млрд м3.

"ДТЕК завжди допомагає державі і під час безпрецедентної світової кризи також потребує підтримки. Натомість ми стикаємось з постійним тиском, надуманими звинуваченнями і дискримінацією", – наголошують в компанії.

У енергохолдингу Ріната Ахметова нагадали, що держава винна їм за вироблену "зелену" електроенергію понад 15 млрд грн.

"Незважаючи на це, ДТЕК продовжує гарантувати стабільну роботи енергосистеми і забезпечувати енергетичну незалежність держави", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту на 1-2 грудня в Україні, і що в це питання готовий включитися олігарх Рінат Ахметов.

Він також опосередковано звинуватив Ахметова у тому, що його компанії шантажують владу погрозами енергетичної кризи чи відключення опалення.

Євробонди "ДТЕК Енерго" обвалилися на 13,3% після заяви президента Зеленського, щодо причетності Ріната Ахметова до можливого державного перевороту.

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ДТЕК Зеленський електроенергія тепло вугілля

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