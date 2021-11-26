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Курс валют на наступний тиждень: гривня продовжує знецінюватися

П'ятниця, 26 листопада 2021, 19:35

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 листопада на рівні 27,10 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,58 грн (на 26 листопада – 30,34 гривні).

Нагадуємо:

26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 – 27,11 гривні.

26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 – 27,14 гривні.

Економічна правда

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