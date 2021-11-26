Міненерго затвердило прогнозний баланс електроенергії на 2022 рік: що він передбачає

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Міністерство енергетики затвердило прогнозний баланс електроенергії на 2022 рік: він, зокрема, передбачає збільшення виробництва електричної енергії на 2,5% - до 161 мільярд кВтгод.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

"Новий прогнозний баланс на 2022 рік передбачає збільшення виробництва електричної енергії на 2,5% - до 161 мільярд кВтгод", - сказав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

При цьому, 52% електроенергії в країні має виробити атомна генерація - майже 84 млрд кВтгод.

"У січні-лютому 2022 року навантаження на АЕС зросте майже на 22% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року", - додали у відомстві.

Водночас обсяг відновлюваної енергетики у прогнозному балансі на 2022 рік також збільшили на 21% у порівнянні з 2021 роком - він складе до 15 млрд кВтгод.

При цьому, теплові електростанції в 2022 році мають виробити 42 млрд кВтгод, ТЕЦ та когенерація – 9,8 млрд кВтгод, ГЕС та ГАЕС – сумарно 8,6 млрд кВтгод.

"На сьогодні основне навантаження в енергосистемі України несе атомна генерація. Станом на 26 листопада з 15 атомних енергоблоків працюють 13, які несуть навантаження близько 12 тис МВт.

Теплова генерація забезпечена необхідним енергоресурсом для балансування енергосистеми", - кажуть в Міненерго.

"Вугілля постачається ритмічно. Обсяг постачання протягом листопада має скласти близько 1,8 млн тонн вугілля, з яких понад 1,5 млн тонн – вугілля власного видобутку, а близько 300 тис тонн – імпортоване", - додав Власенко.

Нагадаємо:

Споживання електроенергії в Україні (нетто, без урахування втрат в мережах) за січень-вересень 2021 року становило 92,2 млрд кВт∙год - це на 6,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року (86,2 млрд кВт∙год).

Економічна правда