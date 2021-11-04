Споживання електроенергії в Україні з початку року зросло на 7%

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Споживання електроенергії в Україні (нетто, без урахування втрат в мережах) за січень-вересень 2021 року становило 92,2 млрд кВт∙год - це на 6,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року (86,2 млрд кВт∙год).

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

Серед причин цього в НЕК назвали відсутність в 2021 році суворих карантинних заходів для протидії поширення COVID-19 - як наслідок зростання споживання відбулося у всі місяці, але найбільше у березні та квітні - на 11,6% та 12,4% відповідно.

"Крім цього, у липні 2021 року спостерігалася спекотніша погода, ніж у липні 2020 року (23,7°С проти 21,9°С), що призвело до збільшення споживання на 7,2%", - додають в компанії.

За 9 місяців цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року своє споживання збільшили всі групи споживачів, окрім агропідприємств (-5,9%).

При цьому, найбільше зросло споживання у групи непромислових споживачів (малий та середній бізнес) - на 18,1%, будівництва - на 15% і транспорту - на 9,4%, що пов’язано із відсутністю суворих карантинних обмежень.

Водночас, споживання електроенергії населенням збільшилося на 5,6%, а промисловістю - на 6,7%.

Зазначається, що усі галузі промисловості наростили своє споживання. Найбільше - виробники будівельних матеріалів - на 17,1% та машинобудівники - на 14,1%.

"Крім цього, варто відзначити значне зростання споживання металургійною та хімічно-нафтохімічною галузями (+6,5% та +7,1% відповідно)", - додає "Укренерго".

Компанія також зазначає, що у структурі споживання електроенергії за січень-вересень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року відбулося значне зменшення частки населення (з 30,9% до 30,5%) та одночасне збільшення групи непромислових споживачів (з 6,1% до 6,7%).

Це пояснюють відсутністю карантину у цьому році.

Економічна правда