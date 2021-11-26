Танкер Delfi, який 9 місяців пролежав на одеському пляжі, продадуть на злам

фото: мінінфраструктури

Адміністрація морських портів України (АМПУ) продасть корпус танкера Delfi, який затонув у 2019 році біля узбережжя Одеси, на металобрухт.

Про це в.о. керівника АМПУ Олександр Голодницький повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, судно остаточно стало державною власністю та буде продано для компенсації збитків АМПУ і сплати штрафів.

"Рішення суду першої інстанції врешті-решт виявилось останнім, оскільки була порушена процедура апеляції.

Тому рішення про те, що судно Delfi – державна власність, набрало чинності. Ми зараз подаємо проєкт розпорядження, щоб зафіксувати, що судно в сфері керування Міністерства інфраструктури. А далі або ДП "МТП "Чорноморськ", або АМПУ займатимуться подальшим продажем корпусу, скоріш за все, на злам", - розповів Голодницький.

"Від формального власника судна, компанії Mister Drake PC, суд вимагає компенсувати збитки АМПУ від проведення аварійно-рятувальних робіт – близько 2,7 мільйонів гривень.

Також ідеться про необхідність виплатити близько 16 тисяч доларів штрафу за розлив нафтопродуктів та забруднювальних речовин із судна", - пише видання.

Голодницький визнає - невідомо, чи будуть виплачені ці кошти.

Згідно із розслідуванням британських журналістів, юридичний власник судна навіть не має статутного капіталу.

Нагадаємо:

Госпсуд Одеської області стягнув із компанії-судновласника вантажного танкера "Delfi" понад 16 тис дол завданих державі збитків унаслідок забруднення масивів морських вод нафтопродуктами під час аварійної події з танкером.

Госпсуд Одеської області повністю задовольнив позовні вимоги Кабміну до компанії Mister Drake PC та визнав за державою право власності на танкер-бункерувальник "Delfi".

22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

Того ж дня аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.

8 квітня 2020 року судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.

Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.

Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня 2020 року почалася операція з підйому "Delfi".

10 вересня 2020 року судно Delfi, яке сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019, забрали з пляжу.

3 вересня за позовом АМПУ на танкер наклали арешт.