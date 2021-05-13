Суд визнав за державою право власності на танкер "Delfi"

Госпсуд Одеської області повністю задовольнив позовні вимоги Кабміну до компанії Mister Drake PC та визнав за державою право власності на танкер-бункерувальник "Delfi".

Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.

"Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення сторін, суд повністю задовольнив позовні вимоги та визнав за державою України право власності на танкер-бункерувальник "Delfi".

Повний текст судового рішення буде складено 24 травня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

Того ж дня аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.

8 квітня 2020 року судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.

Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.

Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня 2020 року почалася операція з підйому "Delfi".

10 вересня 2020 року судно Delfi, яке сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019, забрали з пляжу.

3 вересня за позовом АМПУ на танкер наклали арешт.

19 січня 2021 року держава Україна в особі Кабміну подала позов до суду про визнання права власності на танкер.

Економічна правда