Google заплатить в Ірландії 245 мільйонів доларів податків "заднім числом"

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"Дочка" Alphabet Inc Google Ireland заявила, що заплатить ірландським органам влади 218 млн євро (245 млн дол) податку на прибуток заднім числом.

Про це йдеться в останньому фінансовому звіті компанії, пише Bloomberg.

"Компанія погодилася вирішити певні податкові питання, пов’язані з попередніми роками", - заявляє Google Ireland у документах, поданих до ірландського регулятора у четвер.

Агентство додає: інформація про виплату з'явилася у фінансовому звіті за минулий рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, але компанія заявила, що угоди досягли "після закінчення року", тобто заднім числом.

"Google відслідковує зміни у глобальній податковій реформі, яка потенційно може призвести до збільшення ставки корпоративного податку у майбутньому", - також заявили в компанії.

Нагадаємо:

Ірландія оголосила, що приєднається до міжнародної угоди, яка встановлює податки на прибуток транснаціональних корпорацій за мінімальною ставкою 15 відсотків. Штаб-квартири в країні мають Google, Apple і Facebook.

Останні кілька десятиліть Ірландія служила податковим притулком для багатьох великих технологічних компаній завдяки низькій ставці податку.

Корпорації зазвичай створюють ірландські дочірні компанії своїх компаній, які ліцензують їх інтелектуальну власність, за які дочірнє підприємство виплачує роялті.

За даними Американської торгово-промислової палати Ірландії, в Ірландії працюють близько 800 американських компаній, де працює близько 180 тис осіб.

Група із 130 країн, яка представляє понад 90% світового ВВП, попередньо схвалила введення глобального мінімального податку для корпорацій. Підписання принципової угоди міністрами фінансів країн Великої двадцятки очікується наступного тижня на зустрічі у Венеції.

Економічна правда