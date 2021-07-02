130 країн погодилися ввести глобальний 15%-ний податок для корпорацій

Група із 130 країн, яка представляє понад 90% світового ВВП, попередньо схвалила введення глобального мінімального податку для корпорацій. Підписання принципової угоди міністрами фінансів країн Великої двадцятки очікується наступного тижня на зустрічі у Венеції.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP).

Очікується, що глобальний мінімальний податок у 15% принесе до 150 млрд дол додаткових податків щорічно.

"Мала група країн ще не приєдналася до цього плану", - заявили в OECP. Зокрема, Угорщина та Ірландія, які залучили в свою економіку деякі з великих світових компаній завдяки низьким податкам.

Водночас погодилися з умовами Індія, Китай і Туреччина, які раніше сумнівалися.

Для запровадження правил розподілу доходів і мінімального податку ще мають ухвалити закони і нормативні акти.

До жовтня цього року планується завершення технічної роботи, запровадити нову систему планують із 2023 року.

Нагадуємо:

Міністри фінансів країн Великої сімки 5 червня заявили про зобов’язання "застосовувати глобальний мінімальний податок у щонайменше 15 відсотків для кожної країни".

Цей крок спрямований на те, щоб транснаціональні корпорації - особливо технологічні гіганти - не мали в майбутньому можливості отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших.

Ухвалення цієї глобальної податкової зміни ініціювала адміністрація президента США Джо Байдена.

Таким чином США хочуть обмежити можливість транснаціональних концернів використовувати переваги податкових систем для збільшення своїх прибутків, особливо в період пандемії коронавірусу, яка послабила економіки в усьому світі.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав ухвалене рішення "історичним", а також назвав це "податковою революцією".

Економічна правда