130 країн погодилися ввести глобальний 15%-ний податок для корпорацій
Група із 130 країн, яка представляє понад 90% світового ВВП, попередньо схвалила введення глобального мінімального податку для корпорацій. Підписання принципової угоди міністрами фінансів країн Великої двадцятки очікується наступного тижня на зустрічі у Венеції.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP).
Очікується, що глобальний мінімальний податок у 15% принесе до 150 млрд дол додаткових податків щорічно.
"Мала група країн ще не приєдналася до цього плану", - заявили в OECP. Зокрема, Угорщина та Ірландія, які залучили в свою економіку деякі з великих світових компаній завдяки низьким податкам.
Водночас погодилися з умовами Індія, Китай і Туреччина, які раніше сумнівалися.
Для запровадження правил розподілу доходів і мінімального податку ще мають ухвалити закони і нормативні акти.
До жовтня цього року планується завершення технічної роботи, запровадити нову систему планують із 2023 року.
Нагадуємо:
Міністри фінансів країн Великої сімки 5 червня заявили про зобов’язання "застосовувати глобальний мінімальний податок у щонайменше 15 відсотків для кожної країни".
Цей крок спрямований на те, щоб транснаціональні корпорації - особливо технологічні гіганти - не мали в майбутньому можливості отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших.
Ухвалення цієї глобальної податкової зміни ініціювала адміністрація президента США Джо Байдена.
Таким чином США хочуть обмежити можливість транснаціональних концернів використовувати переваги податкових систем для збільшення своїх прибутків, особливо в період пандемії коронавірусу, яка послабила економіки в усьому світі.
Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав ухвалене рішення "історичним", а також назвав це "податковою революцією".
Економічна правда
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