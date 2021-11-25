"Нафтогаз" заперечує заяву місцевої влади щодо "пільгового" газу

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"Нафтогаз" заявив, що повністю виконує зобов’язання щодо постачання газу "на місця" за пільговою ціною.

Таку заяву НАК опублікував на своєму сайті.

За меморандумом Нафтогаз повинен забезпечити ціну газу у 7,4 грн за кубометр для потреб населення та 13,7 грн – для бюджетних установ. Також "Нафтогаз" передбачив розстрочення платежу на 45 днів для розрахунків за газ для населення.

Проте компанія заявила, що для того, аби теплокомуненерго могли повністю розрахуватися за спожитий газ перед НАКом, місцева влада повинна виконувати свою сторону меморандуму.

А саме, визначити та надати компенсацію різниці в тарифах з місцевого бюджету для підприємств ТКЕ та привести тарифи на тепло та гарячу воду для бюджетних організацій до тарифу 13,7 грн. Натомість тарифи для комерційних компаній зробити ринковими.

Обсяги газу, які "Нафтогаз" спрямовує ТКЕ та газопостачальникам за ціною 7,4 грн для покриття потреб населення відповідають обсягам власного видобутку газу компанією, розповіли у НАКу.

Нагадуємо:

Асоціація міст України повідомила, що "Нафтогаз" відмовляється коригувати обсяг постачання газу за пільговою ціною для теплопостачання, і просить втрутитися уряд.

Там заявили, що НАК самостійно визначив обсяги постачання такого "пільгового" природного газу. Водночас в окремі періоди проходження опалювального сезону таких обсягів може виявитися недостатньо, заявили в Асоціації.

Економічна правда