Всі розділи
Укр / Рус

Першу партію ядерного палива відвезли на Централізоване сховище 

Четвер, 25 листопада 2021, 16:58
 
енергоатом

НАЕК "Енергоатом" передав першу партію радіоактивних відходів з Рівненської електростанції на Централізоване сховище ядерних відходів.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

З Рівненської АЕС передали 30 контейнерів із солебітумним компаундом для постійного зберігання та захоронення на комплекс "Вектор" Державного спецпідприємства Центральне підприємство з поводження. 

Далі проводитиметься підготовка передачі радіоактивних відходів з Южно-Українській, Хмельницькій та Запорізькій АЕС.

Комплекс "Вектор" призначений для зберігання й захоронення радіоактивних відходів, що надходять з усіх атомних електростанцій Енергоатома, Чорнобильської АЕС та її зони відчуження, інших промислових і наукових підприємств та організацій. 

Нагадуємо:

НАЕК "Енергоатом" з 2021 року не вивозить відпрацьоване ядерне паливо до сховищ у Росії. Раніше повідомлялося, що Централізоване сховище в Україні зможе прийняти першу партію палива у липні.

Відмова вивозити на тимчасове зберігання і переробку в РФ паливо українських АЕС дасть змогу "Енергоатому" заощадити $150-200 млн на рік.

"НАЕК "Енергоатом" 21 грудня завершило будівництво першої черги ЦСВЯП вартістю близько 2 млрд грн. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Енергоатом

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Енергоатомі заявили, що не претендують на кошти для виробників "зеленої" енергії 24 листопада 2021, 20:05
Продати чи залишити: що робити із харківськими державними машинобудівними гігантами? 24 листопада 2021, 13:33
ГарПок просить "мирову" щодо стягнення 4 мільярдів Енергоатомом 23 листопада 2021, 12:48
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!