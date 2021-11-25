Першу партію ядерного палива відвезли на Централізоване сховище 

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НАЕК "Енергоатом" передав першу партію радіоактивних відходів з Рівненської електростанції на Централізоване сховище ядерних відходів.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

З Рівненської АЕС передали 30 контейнерів із солебітумним компаундом для постійного зберігання та захоронення на комплекс "Вектор" Державного спецпідприємства Центральне підприємство з поводження.

Далі проводитиметься підготовка передачі радіоактивних відходів з Южно-Українській, Хмельницькій та Запорізькій АЕС.

Комплекс "Вектор" призначений для зберігання й захоронення радіоактивних відходів, що надходять з усіх атомних електростанцій Енергоатома, Чорнобильської АЕС та її зони відчуження, інших промислових і наукових підприємств та організацій.

Нагадуємо:

НАЕК "Енергоатом" з 2021 року не вивозить відпрацьоване ядерне паливо до сховищ у Росії. Раніше повідомлялося, що Централізоване сховище в Україні зможе прийняти першу партію палива у липні.

Відмова вивозити на тимчасове зберігання і переробку в РФ паливо українських АЕС дасть змогу "Енергоатому" заощадити $150-200 млн на рік.

"НАЕК "Енергоатом" 21 грудня завершило будівництво першої черги ЦСВЯП вартістю близько 2 млрд грн.

Економічна правда



