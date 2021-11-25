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Київ випускає облігації ще на 800 мільйонів

Четвер, 25 листопада 2021, 09:00
 
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуски внутрішніх облігацій Київської міської ради серій "O" і "N" по 400 мільйонів гривень кожна. 

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Номінальна вартість облігацій – 10 тис грн, їх кількість в кожній серії – 40 тис штук, розміщення обох серій пройде на фондовій біржі ПФТС з 6 по 8 грудня нинішнього року. Погашення облігацій серії "О" заплановано з 31 серпня по 2 вересня 2026 року, серії "N" – з 1 по 3 вересня 2025 року.

Нагадуємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 4 листопада зареєструвала випуск внутрішніх облігацій Київської міськради серії "М" на 300 млн грн

Згідно з рішенням Київради від 24 червня, Київ планує залучити 1,1 млрд грн через емісію облігацій внутрішньої позики трьома випусками: серія "М" – 300 млн грн, серії "N" та "О" – по 400 млн грн. 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло майбутньому випуску очікуваний довгостроковий рейтинг "B(EXP)".

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Київ облігації Київрада

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