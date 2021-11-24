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Українським авіаперевізникам компенсують 104 мільйони за евакуаційні рейси 2020 року

Середа, 24 листопада 2021, 18:15
 
unsplash

Українським авіапревізникам відшкодують витрати за здійснення евакуаційних рейсів у 2020 році - на програму передбачено 104 млн грн.

Таке рішення ухвалили на засіданні 24 листопада, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінінфраструктури.

Для отримання бюджетних коштів українські авіаперевізники до 10 грудня 2021 року мають направити до Мінінфраструктури заявку та підтверджуючі документи з розрахунками про здійснення порожнього міжнародного рейсу з України та завдані збитки за відповідний рейс.

"На підставі поданих заявок Мінінфраструктури протягом 10 днів наказом затверджує розподіл бюджетних коштів та в межах існуючих бюджетних асигнувань проводить розрахунки з авіаперевізником щодо компенсації видатків", - йдеться у документі.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков висловив сподівання, що протягом кількох тижнів після ухвалення Кабміном рішення всі кошти будуть виплачені.

Нагадаємо:

Повідомлялось що Мінінфраструктури подало на розгляд Кабміну проєкт постанови про виплату українським компаніям 104 млн грн компенсацій за здійснення евакуаційних рейсів у період пандемії COVID-19 у 2020 році.

Економічна правда

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