Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін може виділити 100 мільйонів компенсації авіакомпаніям за евакуаційні рейси у 2020 році

Середа, 24 листопада 2021, 11:50
 
Олександр Кубраков
Getty Images

Мінінфраструктури подало на розгляд Кабміну проєкт постанови про виплату українським компаніям 104 млн грн компенсацій за здійснення евакуаційних рейсів у період пандемії COVID-19 у 2020 році.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр Олександр Кубраков.

"Ми вже внесли цей документ до Кабміну і розраховуємо на його ухвалення. Там 104 млн грн – це вся сума, яку винна держава з минулого року. І зараз, якщо не помиляюся, нам вдалося нарешті зняти всі питання, які мало Міністерство фінансів", - сказав Кубраков.

Міністр висловив сподівання, що протягом кількох тижнів після ухвалення Кабміном рішення всі кошти будуть виплачені.

Відповідно до тексту проєкту, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", для отримання бюджетних коштів українським авіаперевізникам до 10 грудня 2021 року потрібно направити до Мінінфраструктури заявку та підтверджуючі документи з розрахунками про здійснення порожнього міжнародного рейсу з України та завдані збитки за відповідний рейс.

"На підставі поданих заявок Мінінфраструктури протягом 10 днів наказом затверджує розподіл бюджетних коштів та в межах існуючих бюджетних асигнувань проводить розрахунки з авіаперевізником щодо компенсації видатків", - йдеться у документі.

При цьому, за наявності заборгованості авіаперевізника з аеронавігаційного обслуговування перед "Украерорухом", з аеропортового обслуговування в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів" ім. Данила Галицького, за державними зборами до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних видатків на авіадіяльність та участь України у міжнародних авіаорганізаціях бюджетні кошти, які мають бути йому компенсовані, можуть бути спрямовані лише на погашення заборгованості до кінця цього бюджетного року.

Раніше у Мінінфраструктури планували надати цільову допомогу держаеропортам на створення знижкових програм для авіакомпаній, які брали участь в евакуації українців під час першої хвилі локдауну.

Читайте також: Буде трясти до 2024 року: як авіакомпанії пережили рік пандемії і які плани щодо України

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін авіа гроші Мінінфраструктури

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін обіцяє врахувати пропозиції по напрямках використання "тисячі Зеленського" 19 листопада 2021, 13:30
Уряд змінив вимоги до індивідуальних номерних знаків на авто 17 листопада 2021, 20:45
Кабмін виділив 33 мільйони 2 областям на закупівлю медобладнання 17 листопада 2021, 15:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!