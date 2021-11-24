Кабмін може виділити 100 мільйонів компенсації авіакомпаніям за евакуаційні рейси у 2020 році

Олександр Кубраков Getty Images

Мінінфраструктури подало на розгляд Кабміну проєкт постанови про виплату українським компаніям 104 млн грн компенсацій за здійснення евакуаційних рейсів у період пандемії COVID-19 у 2020 році.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр Олександр Кубраков.

"Ми вже внесли цей документ до Кабміну і розраховуємо на його ухвалення. Там 104 млн грн – це вся сума, яку винна держава з минулого року. І зараз, якщо не помиляюся, нам вдалося нарешті зняти всі питання, які мало Міністерство фінансів", - сказав Кубраков.

Міністр висловив сподівання, що протягом кількох тижнів після ухвалення Кабміном рішення всі кошти будуть виплачені.

Відповідно до тексту проєкту, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", для отримання бюджетних коштів українським авіаперевізникам до 10 грудня 2021 року потрібно направити до Мінінфраструктури заявку та підтверджуючі документи з розрахунками про здійснення порожнього міжнародного рейсу з України та завдані збитки за відповідний рейс.

"На підставі поданих заявок Мінінфраструктури протягом 10 днів наказом затверджує розподіл бюджетних коштів та в межах існуючих бюджетних асигнувань проводить розрахунки з авіаперевізником щодо компенсації видатків", - йдеться у документі.

При цьому, за наявності заборгованості авіаперевізника з аеронавігаційного обслуговування перед "Украерорухом", з аеропортового обслуговування в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів" ім. Данила Галицького, за державними зборами до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних видатків на авіадіяльність та участь України у міжнародних авіаорганізаціях бюджетні кошти, які мають бути йому компенсовані, можуть бути спрямовані лише на погашення заборгованості до кінця цього бюджетного року.

Раніше у Мінінфраструктури планували надати цільову допомогу держаеропортам на створення знижкових програм для авіакомпаній, які брали участь в евакуації українців під час першої хвилі локдауну.

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