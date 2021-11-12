Зеленський підписав закон про енергоефективність

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Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про енергетичну ефективність", прийнятий парламентом 21 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

Основна ціль закону – створення нових рамкових умов для стимулювання енергоефективності у всіх секторах економіки.

Закон закладає фундамент для фінансування державних програм енергоефективності. Так, прикінцевими положеннями закону зазначено:

щорічно передбачати у проекті закону про державний бюджет на відповідний рік видатки на програми з підвищення енергоефективності не менше 1% видаткової частини бюджету; доручення уряду розробити і затвердити державні цільові програми енергетичної модернізації житлового фонду, підприємств-виробників теплової енергії, підприємств водопостачання та водовідведення.

"Таким чином, це сприятиме вирішенню питання фінансування державних програм енергоефективності. Адже неприпустимо позбавляти споживачів можливості отримати підтримку, щоб утеплити оселі та заощаджувати на комунальних рахунках", - прокоментував голова Держенергоефективності Валерій Безус.

Держенергоефективності вже розроблено проект рішення щодо продовження Державної програми енергоефективності до 2027 року. Відповідний проект постанови внесено до уряду.

Програма передбачає розширений спектр заходів, а саме підтримку підвищення енергоефективності не лише приватних домогосподарств, а й систем централізованого постачання теплової енергії, питної води та водовідведення. Це надасть можливість зменшити використання електроенергії та теплової енергії, а також щорічні втрати питної води.

Закон також усуває технічні перепони, які ускладнювали укладання ЕСКО-договорів, та надає повноцінного характеру розвитку енергосервісу. Цей механізм залучає приватні інвестиції в модернізацію бюджетних установ. Середня річна економія за реалізованими ЕСКО-проектами становить 35%.

Серед вагомих положень закону також варто вказати такі:

квитанції на оплату послуг з розподілу природного газу будуть містити у тому числі інформацію про енергоефективні заходи; великі підприємства зобов‘язані раз на 4 роки проводити енергоаудит, якщо не запроваджено сертифіковану систему енергетичного або екологічного менеджменту. Це сприятиме оптимізації витрат на енергоспоживання; органи державної влади та місцевого самоврядування мають купувати обладнання з високим класом енергоефективності. Використання саме такого обладнання дозволить в подальшому заощадити більше коштів, аніж закупівля неенергоефективної техніки.

Економічна правда