Вивільнення запасів нафти не спрацювало, ціни пішли вгору

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Ціни на нафтові ф’ючерси 24 листопада зросли попри заяву США щодо вивільнення частини резервів нафти.

Про це повідомляє Reuters, Investing.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до 82,44 долара за барель о 10:30 за Києвом. Водночас днем раніше, 23 листопада, котирування трималися на рівні 79 доларів за барель.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли до 78,70 доларів за барель після зростання на 2,3% за попередній день.

Причиною називають розчарування інвесторів малим обсягом спільного вивільнення резерву нафти США та рештою країн. Крім того, зусилля країн-споживачів нафти викликали побоювання, що ОПЕК+ може сповільнити темпи зростання видобутку ресурсу.

Зустріч країн-експортерів нафти відбудеться 2 грудня.

Аналітики стверджують, що вивільнення нафти відбулося у недостатніх обсягах, ймовірно, матиме нетривалий ефект на ціни. За словами аналітиків Goldman Sachs, додаткова пропозиція становитиме від 70 до 80 мільйонів барелів нафти.

Водночас міністр енергетики ОАЕ заявив, що не бачить логіки у збільшенні поставок нафти на світові ринки, адже показники вказують на надлишок пропозиції в першому кварталі наступного року.

Нагадуємо:

США вивільнять 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву для зменшення котирувань на ринку.

Такий крок було скоординовано з іншими країнами, які також вивільнять частину резервів нафти разом зі США. Йдеться про Китай, Індію, Південну Корею, Японію та Британію.

Причиною такого рішення є відмова країн ОПЕК+ нарощувати видобуток нафти. Внаслідок цього на ринку утворюється дефіцит, адже пропозиція нафти не встигає за попитом на тлі відновлення економіки світу. Це, у свою чергу, спричиняє зростання цін на неї та пришвидшення інфляції.

Економічна правда