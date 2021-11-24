Суперечка Tesla і JPMorgan: Маск зробив інвестбанку "останнє попередження"

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Засновник Tesla Ілон Маск прокоментував позов інвестбанку JPMorgan Chase до компанії на 162 млн дол - він пригрозив "поставити одну зірку" JPMorgan в агрегаторі відгуків, якщо той не відкличе позов.

Про це він сказав у розмові із The Wall Street Journal.

"Якщо JPM не відкличе свій позов, я поставлю їм одну зірку на Yelp (американський агрегатор відгуків про заклади та бізнеси - ред.). Це моє останнє попередження!", - заявив Маск.

Пізніше мільярдер відповів на пост користувача Twitter, який опублікував скріншот його коментаря.

"Серйозні звинувачення заслуговують на серйозну відповідь", - зіронізував бізнесмен.

Нагадаємо:

Інвестбанк JPMorgan Chase подав до суду на Tesla, звинувативши її у "грубому" порушенні контракту та вимагає виплатити 162 млн доларів без врахування відсотків та судових витрат.

Відповідно до скарги, яку JPMorgan подав до федерального суду Манхеттена, Tesla у 2014 році продала JPMorgan варрант, який можна було реалізувати, якщо вартість акцій Tesla на момент закінчення терміну дії варранта у червні та липні 2021 року буде вищою за зазначену в договорі.

При цьому, банк вирішив скоригувати ціну виконання, суттєво знизивши її після твіту Маска від 7 серпня 2018 року про те, що той може викупити акції компанії по 420 дол, зробивши її приватною.

У банку заявили, що мали на це право і пояснили своє рішення тим, що мали зберегти справедливу ринкову вартість паперів на тлі економічного ефекту від заяви мільярдера.

Пізніше, коли Маск відмовився від цієї ідеї, банк скоригував вартість у бік збільшення.

За цей період вартість акцій Tesla зросла майже вдесятеро.

JPMorgan заявив, що відповідно до контракту Tesla мала надати акції або готівку.

"Попри те, що коригування JPMorgan були доречними і були потрібні за контрактом, Tesla відмовилася повністю виплатити те, що вона винна JPMorgan", - йдеться в позові банку.

Водночас Tesla назвала коригування банку "невиправдано швидкими" і заявила, що таким чином JPMorgan намагався скористатися волатильністю акцій Tesla, пише CNBC.