JPMorgan подав в суд на Tesla: вимагає більше 160 мільйонів доларів

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Інвестбанк JPMorgan Chase подав до суду на Tesla, звинувативши її у "грубому" порушенні контракту та вимагає виплатити 162 млн доларів без врахування відсотків та судових витрат.

Про це пише Reuters.

Відповідно до скарги, яку JPMorgan подав до федерального суду Манхеттена, Tesla у 2014 році продала JPMorgan варрант, який можна було реалізувати, якщо вартість акцій Tesla на момент закінчення терміну дії варранта у червні та липні 2021 року буде вищою за зазначену в договорі.

Варрант - вид цінного паперу, який дозволяє її пред'явнику купити якусь кількість акцій за встановленою ціною.

При цьому, банк вирішив скоригувати ціну виконання, суттєво знизивши її після твіту Маска від 7 серпня 2018 року про те, що той може викупити акції компанії по 420 дол, зробивши її приватною.

У банку заявили, що мали на це право і пояснили своє рішення тим, що мали зберегти справедливу ринкову вартість паперів на тлі економічного ефекту від заяви мільярдера.

Пізніше, коли Маск відмовився від цієї ідеї, банк скоригував вартість у бік збільшення.

За цей період вартість акцій Tesla зросла майже вдесятеро.

JPMorgan заявив, що відповідно до контракту Tesla мала надати акції або готівку.

"Попри те, що коригування JPMorgan були доречними і були потрібні за контрактом, Tesla відмовилася повністю виплатити те, що вона винна JPMorgan", - йдеться в позові банку.

Водночас Tesla назвала коригування банку "невиправдано швидкими" і заявила, що таким чином JPMorgan намагався скористатися волатильністю акцій Tesla, пише CNBC.

Твіт Маска від 7 серпня 2018 року став причиною розгляду Комісією з цінних паперів США, яка звинуватила Маска в шахрайстві з цінними паперами.

Для врегулювання суперечки Tesla і Маск заплатили по 20 млн дол, а бізнесмен зобов'язався узгоджувати свої твіти з юристами.

Економічна правда