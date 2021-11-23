"ДТЕК Енерго" Ахметова з початку року скоротила чистий збиток удесятеро

Компанія "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова за 3 квартали цього року отримала 1,965 млрд грн чистих збитків - це майже у 10 разів менше порівняно з аналогічним періодом минулого року (19,12 млрд грн).

Про це йдеться у звіті компанії.

При цьому, за 9 місяців 2021 року компанія отримала 35,94 млрд грн виручки - це на 13,7% більше, ніж роком раніше (31,614 млрд грн).

У звіті йдеться, що значний вплив на зменшення збитку мала позитивна курсова різниця, яка склала 2,03 млрд грн у 2021 році проти негативної 6,9 млрд грн у 2020-му.

За 3 квартали 2021-го валовий прибуток становив 4,91 млрд грн - це у 2,4 більше за показник минулого року (2,08 млрд грн).

Із початку цього року капітальні інвестиції компанії становили 3,09 млрд грн - це в 1,5 раза більше, ніж роком раніше.

При цьому, на виплату відсотків та реструктуризацію зобов’язань пішло 2,65 млрд грн - це у 9,4 раза більше за показник минулого року.

EBITDA у 3 кварталі становила 71 млн дол, за 3 квартали - 158 млн дол (4,2 млрд грн).

EBITDA margin у 3 кварталі - 15,3%, за 9 місяців - 12,1% (- 6 п.п.).

"ДТЕК Енерго" завершила минулий рік із чистими збитками 19,13 млрд грн.

Нагадуємо:

Компанія "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова в 2019 році скоротила чистий прибуток в 1,9 рази в порівнянні з 2018 роком – до 2,55 мільярда гривень.

"ДТЕК Енерго" в 2018 році отримало чистий прибуток у розмірі 5,25 млрд грн, тоді як 2017 рік компанія завершила з чистим збитком в розмірі 2,92 млрд грн.

"ДТЕК Енерго" – операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію електроенергії в структурі холдингу ДТЕК.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

Економічна правда