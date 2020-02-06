"ДТЕК Енерго" Ахметова отримала 2,5 мільярда прибутку

Компанія "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова в 2019 році скоротила чистий прибуток в 1,9 рази в порівнянні з 2018 роком – до 2,55 мільярда гривень.

Про це свідчать дані неаудованої звітності компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Дохід "ДТЕК Енерго" в минулому році знизився на 15,4% (на 13,96 млрд грн) – до 76,83 млрд грн, валовий прибуток – на 35,5% (на 6,83 млрд грн), до 12,43 млрд грн.

Як уточнили в компанії, погіршення фінансового результату пов'язане зі зниженням виробництва електроенергії в четвертому кварталі на 40% в порівнянні з жовтнем-груднем 2018 року, а також з наявністю заборгованості ДП "Енергоринок" в розмірі 6,8 млрд грн.

У той же час завдяки зміцненню гривні "ДТЕК Енерго" на курсових різницях заробила 6,6 млрд грн, що на 6,1 млрд грн перевищує показник 2018 року.

Інвестиції в розвиток виробництва в 2019 році становили 5,2 млрд грн, виплати в центральний і місцеві бюджети – 14,5 млрд грн.

Нагадуємо:

"ДТЕК Енерго" в 2018 році отримало чистий прибуток у розмірі 5,25 млрд грн, тоді як 2017 рік компанія завершила з чистим збитком в розмірі 2,92 млрд грн.

"ДТЕК Енерго" – операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію електроенергії в структурі холдингу ДТЕК.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

Економічна правда