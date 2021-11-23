Банки в Україні збільшили прибуток на 47% за рік

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У січні-жовтні 2021 року платоспроможні банки, що працюють в Україні, збільшили свої прибутки на 47% проти відповідного періоду торік.

Про це йдеться у даних Національного банку.

Так, платоспроможні банки заробили 58,4 млрд грн чистого прибутку проти 39,8 млрд грн за відповідний період торік.

Доходи банків за 10 місяців 2021 року зросли на 4% у річному вимірі та становили 217,8 млрд грн. Натомість витрати зменшилися на 6% до 159,4 млрд грн.

Лише у жовтні банки заробили 6,9 млрд грн чистого прибутку. У жовтні торік фінрезультат становив 2,2 млрд грн.

Нагадуємо:

Платоспроможні банки, що працюють на території України, заробили за січень-вересень 51,4 млрд грн – це максимум за 10 років.

У 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше аналогічного періоду 2019 року, коли банківський сектор заробив 58,4 млрд грн.

Економічна правда