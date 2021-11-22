Сайт "Енергоатома" атакували хакери
НАЕК "Енергоатом" заявляє, що офіційний сайт компанії атакували хакери - відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії.
Про це повідомляє пресслужба держкомпанії у Facebook.
У компанії підкреслюють, що кібератака сталась, "щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Вестінгауз".
"Фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК.
Поки тривають відновлювальні роботи, просимо скористатися сторінками компанії у соціальних мережах та її офіційним Телеграм-каналом", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо:
НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse домовилися побудувати два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції.
Економічна правда
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