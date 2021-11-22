Всі розділи
Укр / Рус

Сайт "Енергоатома" атакували хакери

Понеділок, 22 листопада 2021, 18:40
 
фото: енергоатом

НАЕК "Енергоатом" заявляє, що офіційний сайт компанії атакували хакери - відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії у Facebook.

У компанії підкреслюють, що кібератака сталась, "щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Вестінгауз".

"Фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК.

Поки тривають відновлювальні роботи, просимо скористатися сторінками компанії у соціальних мережах та її офіційним Телеграм-каналом", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse домовилися побудувати два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Енергоатом кібербезпека хакери

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Westinghouse допоможе збудувати два енергоблоки на Хмельницькій АЕС  22 листопада 2021, 12:38
Хто може заробити на імпорті електроенергії з Росії та Білорусі 29 жовтня 2021, 09:50
"Енергоатом" обіцяє вмикати всі енергоблоки АЕС за потреби 19 жовтня 2021, 19:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!