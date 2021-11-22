Сайт "Енергоатома" атакували хакери

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НАЕК "Енергоатом" заявляє, що офіційний сайт компанії атакували хакери - відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії у Facebook.

У компанії підкреслюють, що кібератака сталась, "щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Вестінгауз".

"Фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК.

Поки тривають відновлювальні роботи, просимо скористатися сторінками компанії у соціальних мережах та її офіційним Телеграм-каналом", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse домовилися побудувати два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції.

Економічна правда