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Звільнено члена правління "Ощадбанку"

Субота, 20 листопада 2021, 18:00
 

19 листопада наглядова рада "Ощадбанку" припинила повноваження Олексія Волчкова як члена правління банку, відповідального за корпоративний бізнес. 

Про це йдеться на сайті установи.

Волчков займав цю посаду менше року. Він має 27-річний досвід роботи у банківському секторі. 

Волчков працював у банку "Ажіо", обіймав посаду члена правління "Індекс Банку" та заступника голови правління "Каліон Банк Україна". Він також працював 9 років на посаді заступника голови правління з корпоративного бізнесу в ПУМБі.

Нагадуємо:

19 травня Національний банк погодив кандидатуру Олексія Волчкова, який 25 лютого був призначений наглядовою радою "Ощадбанку" на посаду члена правління, відповідального за корпоративний бізнес.

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Ощадбанк

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