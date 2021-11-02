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Статки Маска сягнули 335 мільярдів доларів – Bloomberg

Вівторок, 2 листопада 2021, 18:20
 
unsplash

Статки засновника Tesla Ілона Маска сягнули 335 млрд дол на тлі чергового зростання акцій Tesla.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що з початку року акції автовиробника зросли на 65,5%, включно зі зростанням на 8,5% у понеділок.

За даними Bloomberg Billionaires Index, cтатки Маска становлять 335 млр дол (зростання на 24 млрд з моменту останнього оновлення та на 165 млрд з початку року).

Другим у рейтингу йде засновник Amazon Джефф Безос - 193 млрд дол, третім - Бернар Арно (Louis Vuitton Moët Hennessy) - 169 млрд дол.

Водночас Forbes у рейтингу The Real-Time Billionaries List, який оновлюється у режимі реального часу, оцінює статки Маска в 306,9 млрд дол.

Безоса - в 191,7 млрд дол, Арно і родини - в 191,6 млрд дол.

Нагадаємо:

Статки засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска перевищили 300 млрд дол (302 млрд дол) - це абсолютний світовий рекорд.

Економічна правда

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Маск гроші Tesla

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