"Газпром" не забронював додаткові потужності для транзиту через Україну на 2022 рік

фото: газпром

Російський "Газпром" не став бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну і Польщу з першого до третього кварталу 2022 року.

Про це свідчать дані угорської платформи RBP.

При цьому, Оператор ГТС України пропонував транзитні потужності обсягом до 9,8 млн куб. м на добу через газовимірювальну станцію "Суджа" та до 5,2 млн куб. м на добу через станцію "Сохрановка", але за підсумками аукціону вони залишилися незатребуваними.

Так само закінчились і два минулих аукціони бронювання - на жовтень і листопад цього року.

Крім цього,"Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності щодо прокачування газу польською ділянкою газопроводу "Ямал - Європа". На аукціоні запропонували потужності обсягом до 89 млн куб. м на добу.

На цьому тлі ціна газу в Європі зросла майже на 9%. На піку за день вартість грудневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах становила 854 дол за 1000 куб. м, свідчать дані біржі ICE.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на листопад та викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа", який проходить територією Польщі.

Економічна правда