У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Уруського

Олег Уруський фото: кабмін

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо звільнення Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Проєкт постанови зареєстрував голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Сам текст проєкту постанови поки не опублікований.

Водночас на сайті ВР уже є висновок Комітету з питань економічного розвитку - комітет рекомендував Раді звільнити Уруського.

Раніше повідомлялось, що Рада планує голосувати за звільнення міністрів у середу, а за призначення нових - у четвер.

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Нагадаємо:

На хвилі кадрових ротацій у Кабінеті Міністрів віцепрем’єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав у відставку.

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Раді підтримати заяву про звільнення віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського за власним бажанням.

Раніше повідомлялося, що посаду Уруського може отримати очільник Митної служби Павло Рябікін.

Економічна правда