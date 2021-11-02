У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Уруського
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо звільнення Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Проєкт постанови зареєстрував голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
Сам текст проєкту постанови поки не опублікований.
Водночас на сайті ВР уже є висновок Комітету з питань економічного розвитку - комітет рекомендував Раді звільнити Уруського.
Раніше повідомлялось, що Рада планує голосувати за звільнення міністрів у середу, а за призначення нових - у четвер.
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Нагадаємо:
На хвилі кадрових ротацій у Кабінеті Міністрів віцепрем’єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав у відставку.
Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Раді підтримати заяву про звільнення віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського за власним бажанням.
Раніше повідомлялося, що посаду Уруського може отримати очільник Митної служби Павло Рябікін.
Економічна правда
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