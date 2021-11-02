Підтримка бізнесу в "червоних зонах": Кабмін поки не розглядає пряму виплату коштів

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що підтримка бізнесу у "червоних зонах" епіднебезпеки наразі розглядається у контексті покращення доступу до кредитування і зниження навантаження за оренду комунального і державного майна.

Про це він сказав під час брифінгу а підсумками робочої поїздки до Запорізької області, відповідаючи на питання "Інтерфакс-Україна".

"Щодо підтримки бізнесу. Ми постійно дивимося та спілкуємося з бізнесом про те, яка підтримка їм сьогодні потрібна... Тому що ми сьогодні локдаун не робимо, як у попередніх хвилях: у нас немає закриття бізнесу, наша мета - вакцинувати колективи та суспільство, клієнтів, якщо йдеться про ресторани.

Минулої хвилі були закриті ресторани, страждали деякі сфери і цей бізнес отримував підтримку. У цій хвилі ключове завдання - вакцинуватися. Якщо колектив вакцинований, бізнес працює без обмежень", - розповів прем'єр.

За його словами, під час діалогу з бізнесом уряд розглядає кілька напрямів підтримки, які не пов'язані із прямою виплатою коштів. Йдеться, зокрема, про доступність до кредитування.

Також, за словами Шмигаля, клієнтоорієнтований бізнес просить врегулювати зменшення орендної плати на період жорстких карантинних обмежень.

"Це відповідальність місцевої влади. Ми можемо це рекомендувати. Це одне з головних прохань бізнесу: полегшити вантаж за оренду комунального та державного майна", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо:

В Офісі президента розглядають можливість відновити фінансову підтримку бізнесу під час жорсткого локдауну, проте сума може бути нижчою за 8 тис грн, які виплачувались минулої весни.