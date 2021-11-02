Apple різко скоротила виробництво iPad, щоб вистачило чипів для iPhone 13 – ЗМІ

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Компанія Apple різко скоротила виробництво iPad, щоб спрямувати більше компонентів на випуск iPhone 13.

Про це пише Nikkei Asia з посиланням на джерела.

"Це є ознакою того, що глобальний спад поставок мікросхем б'є по компанії ще сильніше, ніж вказувалось раніше", - пише видання.

За даними джерел, виробництво iPad скоротилося на 50% від початкових планів Apple за останні два місяці.

Співрозмовники Nikkei Asia додали також, що компоненти, призначені для старіших iPhone, також переносяться на iPhone 13.

"Моделі iPad і iPhone мають низку спільних компонентів. Це дозволяє Apple у певних випадках переміщувати поставки між різними пристроями.

За словами джерел, компанія ставить пріоритет iPhone 13 частково тому, що прогнозує більший попит на смартфон, ніж на iPad, оскільки західні ринки починають виходити з пандемії коронавірусу. На Європу та Америку припадає 66% доходу Apple", - йдеться у повідомленні.

Видання додає, що пік продажів нових iPhone також припадає на кілька місяців після випуску, тому забезпечення безперебійного виробництва iPhone 13, який був випущений 24 вересня, наразі є головним пріоритетом для Apple.

Але попит на iPad також зріс завдяки поширенню дистанційної роботи та навчання на тлі пандемії.

За даними IDC, глобальні поставки iPad зросли на 6,7% за рік і склали 53,2 млн пристроїв, забезпечивши 32,5% частки світового ринку, що значно випереджає частку Samsung із 19,1%.

При цьому, лобальні поставки планшетів у 2020 році склали 164,1 мільйона одиниць, що на 13,6% більше, ніж роком раніше.

Видання нагадує, що це не перший випадок, коли Apple віддає перевагу iPhone перед iPad.

У 2020 році компанія перерозподілила деякі комплектуючі iPad для iPhone 12, щоб захистити його від обмежень ланцюга поставок під час пандемії COVID-19.

На момент публікації новини Apple не відповіла на запит Nikkei Asia про коментар.

Нагадаємо:

Гендиректор Apple Тім Кук оцінив втрати корпорації від обмеження поставок через брак мікросхем у 6 млрд дол - виручка Apple не виправдала очікувань аналітиків Уолл-стріт у звітному фінансовому кварталі.

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Економічна правда