НБУ призначив нового директора департаменту фінансового контролінгу

Галина Пахачук фото: нбу

Із 2 листопада 2021 року Департамент фінансового контролінгу Національного банку очолила Галина Пахачук.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що Пахачук призначили за результатами відкритого конкурсного відбору.

До сфери компетенції новопризначеного директора належатиме, зокрема:

визначення порядку організації та координація процесу управління витратами Національного банку;

контроль за витратами Національного банку та розроблення пропозицій щодо шляхів їх оптимізації;

аналіз проєктної документації, а також аналіз ефективності реалізованих інвестиційних заходів Національного банку;

аналіз стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку;

моніторинг за дотриманням структурними підрозділами Національного банку кошторисної дисципліни;

розроблення документів із питань реалізації кошторисного процесу Національного банку в системі автоматизації процесів банківської та фінансово-господарської діяльності Національного банку (САП НБУ) та надання роз’яснення щодо їх застосування;

розроблення форматів розрахунку потреб та фінансових ресурсів; форм та алгоритмів формування звітності з кошторисних питань;

прогнозування показників балансу, доходів і витрат Національного банку та розрахунку частини прибутку до розподілу, що підлягатиме перерахуванню до державного бюджету України (фінансове прогнозування);

забезпечення процесу складання управлінської звітності за фінансовими показниками з урахуванням норм бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності і правил статистичної звітності в Національному банку;

забезпечення організації роботи Бюджетного комітету Національного банку.

Департамент фінансового контролінгу входить до вертикалі "Фінансово-адміністративний та операційний блок", який підпорядковується першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій за вертикаллю підпорядкування.

"Вітаю Галину Пахачук у команді Національного банку.

Сподіваюся, що її значний досвід роботи у фінансовій сфері разом із професіоналізмом команди департаменту матимуть синергетичний ефект та зроблять роботу Національного банку оптимальнішою та ще ефективнішою", - заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

До призначення в НБУ Пахачук з грудня 2016 року була членом правління ПриватБанку (першим заступником, заступником голови правління).

Крім того, з грудня 2017 року до лютого 2018 року виконувала обов'язки голови gравління ПриватБанку. У 2014 - 2016 роках була членом наглядової ради Ощадбанку. Має більше ніж 13 років стажу державної служби, зокрема у Міністерстві фінансів України. Заслужений економіст України.

Нагадаємо:

З 1 вересня Олег Стринжа, який працював директором департаменту фінансового контролінгу НБУ, став членом правління Ощадбанку, відповідальним за фінансовий блок.

НБУ оголосив конкурсний відбір для заміщення цієї вакантної посади.

Економічна правда