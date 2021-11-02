НБУ призначив нового директора департаменту фінансового контролінгу
Із 2 листопада 2021 року Департамент фінансового контролінгу Національного банку очолила Галина Пахачук.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Зазначається, що Пахачук призначили за результатами відкритого конкурсного відбору.
До сфери компетенції новопризначеного директора належатиме, зокрема:
- визначення порядку організації та координація процесу управління витратами Національного банку;
- контроль за витратами Національного банку та розроблення пропозицій щодо шляхів їх оптимізації;
- аналіз проєктної документації, а також аналіз ефективності реалізованих інвестиційних заходів Національного банку;
- аналіз стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку;
- моніторинг за дотриманням структурними підрозділами Національного банку кошторисної дисципліни;
- розроблення документів із питань реалізації кошторисного процесу Національного банку в системі автоматизації процесів банківської та фінансово-господарської діяльності Національного банку (САП НБУ) та надання роз’яснення щодо їх застосування;
- розроблення форматів розрахунку потреб та фінансових ресурсів; форм та алгоритмів формування звітності з кошторисних питань;
- прогнозування показників балансу, доходів і витрат Національного банку та розрахунку частини прибутку до розподілу, що підлягатиме перерахуванню до державного бюджету України (фінансове прогнозування);
- забезпечення процесу складання управлінської звітності за фінансовими показниками з урахуванням норм бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності і правил статистичної звітності в Національному банку;
- забезпечення організації роботи Бюджетного комітету Національного банку.
Департамент фінансового контролінгу входить до вертикалі "Фінансово-адміністративний та операційний блок", який підпорядковується першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій за вертикаллю підпорядкування.
"Вітаю Галину Пахачук у команді Національного банку.
Сподіваюся, що її значний досвід роботи у фінансовій сфері разом із професіоналізмом команди департаменту матимуть синергетичний ефект та зроблять роботу Національного банку оптимальнішою та ще ефективнішою", - заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.
До призначення в НБУ Пахачук з грудня 2016 року була членом правління ПриватБанку (першим заступником, заступником голови правління).
Крім того, з грудня 2017 року до лютого 2018 року виконувала обов'язки голови gравління ПриватБанку. У 2014 - 2016 роках була членом наглядової ради Ощадбанку. Має більше ніж 13 років стажу державної служби, зокрема у Міністерстві фінансів України. Заслужений економіст України.
Нагадаємо:
З 1 вересня Олег Стринжа, який працював директором департаменту фінансового контролінгу НБУ, став членом правління Ощадбанку, відповідальним за фінансовий блок.
НБУ оголосив конкурсний відбір для заміщення цієї вакантної посади.
Економічна правда
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