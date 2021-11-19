НБУ наклав пів мільйона штрафів за порушення "колекторського" закону

Національний банк наклав на фінансову компанію одразу три штрафи за порушення закону щодо роботи колекторів, а ще два – на онлайн мікрофінансову організацію.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

А саме, Нацбанк з’ясував, що ТОВ "ФК "Алурія" залучав для врегулювання простроченої заборгованості колекторів, які не є зареєстрованими регулятором.

Також оштрафовано ТОВ "Маніфою" за порушення вимог етичної поведінки. Це компанія, що надає онлайн мікропозики.

За три виявлені порушення Національний банк наклав на "Алурію" одразу три штрафи через залучення не включених до реєстру колекторських компаній.

За перше порушення компанія отримала мінімальний штраф у 85 тисяч грн, за друге – 110,5 тис. грн, а за третє – максимальний штраф у 136 тис. грн.

Через порушення етичних вимог, "Маніфою" також було оштрафовано двічі, у розмірі 102 тис. грн за кожен штраф. Це – максимально передбачений штраф. Його зумовила систематичність та обсяг звернень громадян щодо поведінки цієї фінустанови.

Нагадуємо:

НБУ наклав максимальні штрафи на дві компанії через велику кількість скарг щодо стягнення боргів, також оштрафували мікрофінансову організацію.

В Україні нараховується понад 200 колекторських компаній, що займаються стягненням простроченої заборгованості своїх клієнтів.

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, який посилює захист боржників від шантажу з боку таких компаній.

Так, кредитодавці повинні інформувати споживачів у разі залучення колекторської компанії або відступлення права вимоги новому кредитору. НБУ також веде реєстр колекторських компаній. Наразі у ньому є 53 компанії.

Про порушення можна повідомити до фінустанови та Нацбанку. Два порушення до вимог етичної поведінки призводять до дострокового розриву договору.

Економічна правда