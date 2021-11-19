Офіційний курс: гривня ослабла до долара
П'ятниця, 19 листопада 2021, 19:55
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 22 листопада на рівні 26,57 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 29,98 грн (на 19 листопада – 29,97 гривні).
Нагадуємо:
19 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.
19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 – 26,52 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua