Офіційний курс: гривня ослабла до долара

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 22 листопада на рівні 26,57 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 29,98 грн (на 19 листопада – 29,97 гривні).

Нагадуємо:

19 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,55 – 26,57 гривні.

19 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 – 26,52 гривні.

Економічна правда