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Процедура ліквідації "Златобанку" була законною – рішення Верховного Суду

П'ятниця, 19 листопада 2021, 15:54
 
фото нбу

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу кредиторів "Златобанку" і підтвердив законність процедури його ліквідації.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Так, Палата для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 18 листопада відмовила кредиторам "Златобанку" в касації.

Кредитор банку подавав апеляцію на постанову Північного апеляційного господарського суду від 14 січня 2021 року. Нею було скасовано судове рішення про порушення справи про банкрутство "Златобанку".

В НБУ розповіли, що таке рішення свідчить про остаточне повернення АТ "Златобанк" в управління Фонду гарантування вкладів та правомірність подальшого застосування процедури припинення діяльності.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів фізосіб відновив контроль над "Златобанком" та зможе продовжити процедуру його ліквідації, розпочату у 2015 році.

У 19 червня 2019 року Госпсуд Києва порушив провадження в справі про банкрутство АТ "Златобанк" за заявою кредитора банку.

У липні 2019 року НБУ оскаржив це рішення, а у січні Північний апеляційний госпсуд скарги НБУ та Фонду гарантування вкладів. 

Златобанк був заснований у 2008 році. Станом на 1 липня 2014 року загальні активи банку становили 7,909 млрд. грн., за їх величиною Златобанк займав 27-е місце серед 173 банків України.

Економічна правда

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