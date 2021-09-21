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"Укрпошта" підписала угоду на будівництво сортувального центру під Львовом

Вівторок, 21 вересня 2021, 17:45
 
фото: укрпошта

"Укрпошта" підписала угоду про будівництво автоматизованого логістично-сортувального центру у Львівській області.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Відразу за оголошенням про будівництво головного сортувального центру в Києві, ми сьогодні підписали будівництво нашого листа - Львівського Сортувального Терміналу.

Це наше вікно в Європу і опорний термінал для західних областей України. Максимальна автоматизація, понад 40 тисяч посилок в годину і найсучасніші технічні та екологічні рішення", - написав він.

Зазначається, що договір підписали з девелоперською компанією ГО-РА. Будівництво центру планують закінчити до кінця 2023 року.

Сортувальний термінал планують побудувати в місті Пустомити, біля Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького.

Нагадаємо:

"Укрпошта" і ТОВ "Тетра інвест" підписали контракт зі створення першого логістично-сортувального центру нового зразка - найближчим часом підрядник зможе приступити до процесу будівництва.

Економічна правда

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Укрпошта Львів

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