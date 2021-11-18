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Поштових посилок "за паспортами" не буде – законопроєкт змінять

Четвер, 18 листопада 2021, 13:26
 
unsplash

З законопроєкту щодо міжнародних відправлень приберуть зобов’язання поштових операторів збирати номер платника податків відправників.

Про це ЕП повідомив співрозмовник у комітеті Верховної Ради.

Наразі профільний комітет вже розглянув і підтримав законопроєкт 4279 до другого читання. У такій редакції міститься норма щодо зобов’язання з 1 лютого 2022 року оператори повинні збирати персональні дані відправників для міжнародних відправлень. А саме – реєстраційний номер картки платника податків.

За даними ЕП, документ перед винесенням у залу Верховної Ради повернеться у комітет, де таку норму приберуть.

Нагадуємо:

Поштові оператори виступили проти зобов’язання збирати номер платника податків відправників міжнародних посилок та листів. За словами бізнесу, може статися колапс у сфері міжнародних відправлень. 

Економічна правда 

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законодавство

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