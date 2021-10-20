Аграрії, які використовують меліоровані землі, отримають держпідтримку

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Сільгосптоваровиробники, які використовують зрошувані землі для виробництва сільськогосподарської продукції, отримають державну підтримку.

Постанова уряду №1070 від 11 жовтня набула чинності, передає Мінагрополітики.

Бюджетні кошти аграріям будуть перераховуватись у вигляді бюджетної дотації на безповоротній основі у розмірі до 25% вартості витрат (без урахування ПДВ) за введені в експлуатацію зрошувальні системи з 1 листопада 2020 року по 31 жовтня 2021 року.

Кошти спрямовуватимуться на реконструкцію наявних або будівництво нових зрошувальних систем. Йдеться про матеріали, дощувальну техніку, канали, трубопроводи тощо.

"Якщо вартість на обладнання, матеріали, роботи з будівництва і встановлення систем краплинного зрошення була частково компенсована за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, підтримка у вигляді бюджетної дотації сільгосптоваровиробникам не надаватиметься", - пояснили у відомстві.

"Ми поступово, але впевнено рухаємося в напрямку проведення в Україні іригаційної реформи. Розвиток зрошуваного землеробства, а отже, і підтримка аграріїв, які працюють на меліорованих землях, наразі є основним пріоритетом Мінагрополітики", - сказав міністр Роман Лещенко.

За його словами, Україна має разом із іншими державами реагувати на світові зміни клімату, оскільки йдеться про продовольчу безпеку.

"Ці речі взаємопов’язані, якщо ми створюємо належні умови виробникам сільськогосподарської продукції, модернізуємо зрошувальні системи, то водночас і зміцнюємо свої позиції в продовольчій безпеці, а ще - оптимізуємо використання водних ресурсів та електроенергії, що в сьогоднішніх реаліях теж дуже важливо.

Вода - це цінність, яку нам уже потрібно починати заощаджувати", - додав Лещенко.

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Економічна правда