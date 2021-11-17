Приватизація "Електронмашу": компанія-переможець підписала протокол торгів

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Компанія-переможець аукціону з приватизації ДП "Електронмаш" - ТОВ "Лортен-Груп" - підписала протокол про результати аукціону.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Зазначається, що таким чином компанія виконала взяті на себе зобов'язання щодо визнання результатів торгів.

Нагадаємо:

Майновий комплекс київського "Електронмашу" 12 листопада приватизували за 970 млн гривень – ціна зросла у 14 разів, але про переможця майже нічого не відомо.

Аукціон проходив у три раунди. Зрештою, змагання відбувалося між двома підприємствами: ТОВ "Стрім Капітал" та ТОВ "Лортен Груп". Друга компанія перемогла з відривом у 1 копійку. Усього в аукціоні брали участь 22 учасники.

Переможець аукціону – ТОВ "Лортен Груп". Про компанію відомо мало: за даними Youcontrol, статутний капітал становить всього лише 100 грн, а заснована вона 3 роки тому.

Основною діяльністю компанії є купівля та продаж власного нерухомого майна. Компанія ані заробляє, ані витрачає кошти, а єдині активи – 100 грн "статуту". Це при тому, що потрібно буде погасити 15 млн грн боргів і виплачувати зарплати працівникам пів року.

За адресою у реєстрах знаходить іншу компанію, центр дезінсекції "Екосепт". Керівник, засновник і бенефіціар - Олег Піченевський. Згідно реєстрам, на нього зареєстрована лише ця компанія, більше нічого про нього не відомо.

Також ТОВ мала видалених бенефіціарів: Ольгу Чубенко та Юрія Богомаза. Обидва значилися бенефіціарами до 28 жовтня, тобто за два тижні до аукціону. На ідентичні імена зареєстровано 1160 та 560 компаній відповідно. Майже всі – у Києві.

Економічна правда