Кабмін виділив 33 мільйони 2 областям на закупівлю медобладнання

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Кабінет міністрів виділив 33 млн грн для Донецької і Одеської областей - на закупівлю кисневих концентраторів та на капремонт і закупівлю обладнання в Ананьївську міську лікарню.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 17 листопада.

За його словами, майже 25 млн грн (24 млн 800 тис грн) спрямують для Донеччини на додаткову закупівлю 535 кисневих концентраторів.

А 8 млн 681 тис грн - для капітального ремонту та закупівлю обладнання в Ананьївську міську лікарню (Подільський район Одеська область).

Відповідно до документа, який оприлюднив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, зокрема, закуплять 4 апарати ШВЛ за 2,6 млн грн, 2 холодильники за 14 тис грн та 8 кардіологічних моніторів за 640 тис грн.

На що ще виділили кошти - на фото нижче:

фото: telegram Олексія Гончаренка

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Економічна правда