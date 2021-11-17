Уряд звільнив від ПДВ ввезене обладнання для виготовлення вакцин від COVID

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Кабмін звільнив від ПДВ ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин та лікарських засобів, необхідних для лікування COVID-19.

Таке рішення ухвалили на засіданні 17 листопада, повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми приймаєм постанову, яка звільняє від ПДВ ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин та лікарських засобів, необхідних для лікування COVID-19.

Це дозволить українським компаніям активізувати процес створення власних виробничих потужностей, збільшити інвестиції в дослідження та розробки", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання.

За його словами, для держави натомість - це можливість забезпечити внутрішню потребу в необхідних препаратах "та не залежати від волі інших країн щодо їх поставок".

Відповідно до документу, який оприлюднив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, cеред обладнання, яке додали до переліку - зокрема, машина для таблетування, дистиляційні апарати, апаратура для онлайн-моніторингу часток та ін.

Повний перелік товарів, які додали до переліку, - на фото нижче:

Нагадаємо:

У лабораторії в Ґданську почали тестувати на мишах українську вакцину проти COVID-19, розроблену вченими у Львові.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на початку жовтня казав, що наступного року в Україні планують виробляти вакцину вітчизняного виробництва.

У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував появу української вакцини.

Економічна правда