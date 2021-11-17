Рада ухвалила важливий для євроінтеграції закон про вантажні перевезення

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Парламент ухвалив закон щодо мультимодальних перевезень на виконання Директиви Ради ЄС.

Про це повідомила пресслужба Ради.

Законом №4258 визначаються засади таких перевезень та заохочення до більш екологічно чистих видів транспорту з метою охорони довкілля, запобігання змінам клімату та надмірному споживанню енергії.

Документ ухвалено на імплементацію Директиви Ради 92/106/ЄЕС щодо встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами.

Він вводить поняття мультимодального та комбінованого перевезення вантажів, мультимодального терміналу, оператора та замовника мультимодального перевезення, умов договору між ними. Також закон визначає основні принципи державного регулювання та державної допомоги.

Передбачено, що під час надання такої послуги відповідальність оператора мультимодального перевезення за вантаж перед замовником охоплює період з моменту прийняття ним вантажу до моменту його видачі.

Для отримання відшкодування шкоди за втрачений (пошкоджений) вантаж замовнику послуги не потрібно встановлювати, на якому етапі перевезення сталися пошкодження чи втрата вантажу або хто із перевізників не виконав зобов’язання щодо вчасної доставки вантажу.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 5 березня підтримала у першому читанні законопроєкт щодо розвитку мультимодальних перевезень - він є одним із ключових у співпраці з ЄС.

Економічна правда