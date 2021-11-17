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Чорна сотня: Регулятор оновив список сумнівних інвестпроєктів 

Середа, 17 листопада 2021, 13:20
 
Unsplash

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список сумнівних інвестиційних проєктів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Будь-який ринок, в тому числі ринок капіталу, повноцінно працює тоді, коли на ньому є не тільки чіткі правила гри, а й довіра, відсутні схеми і маніпуляції, а всі учасники процесу впевнені в своєму захисті.

Тож регулятор бачить своїм пріоритетом захист прав та інтересів інвесторів, а відтак постійно досліджує ринок на предмет сумнівних фінансових проєктів", - заявив член НКЦПФР Іраклій Барамія.

Регулятор додав до списку інвестиційних ініціатив, які мають ознаки сумнівності, ще десять кейсів - наразі їхня кількість складає 100 - і звертає увагу на наступні фінансові проєкти: 

Повний перелік таких проєктів є на сайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів" (https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2).  

У регуляторі закликали "бути обачними і ретельно оцінювати ризики" перед тим, як інвестувати свої кошти.

Будь-яку інформацію про потенційно фіктивні дії на фінансовому ринку просять повідомляти Комісії на еmail: md@nsssmc.gov.ua.  

Нагадаємо:

На сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.

Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами.

Економічна правда

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НКЦПФР компанії шахрайство гроші

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