Чорна сотня: Регулятор оновив список сумнівних інвестпроєктів
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список сумнівних інвестиційних проєктів.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
"Будь-який ринок, в тому числі ринок капіталу, повноцінно працює тоді, коли на ньому є не тільки чіткі правила гри, а й довіра, відсутні схеми і маніпуляції, а всі учасники процесу впевнені в своєму захисті.
Тож регулятор бачить своїм пріоритетом захист прав та інтересів інвесторів, а відтак постійно досліджує ринок на предмет сумнівних фінансових проєктів", - заявив член НКЦПФР Іраклій Барамія.
Регулятор додав до списку інвестиційних ініціатив, які мають ознаки сумнівності, ще десять кейсів - наразі їхня кількість складає 100 - і звертає увагу на наступні фінансові проєкти:
- Quotex - https://qxbroker.com/ru/
- Grand Stock - https://grand-stock.org/
- FNDeal - https://trade.fndeal.com/
- DX-TER - https://trade.dx-ter.com/#/
- Zoxir - https://zoxir.com/ru
- HALLIP - https://hallip.com/ru
- HE LLC - https://he-llc.com/ru/
- Liquid Deposit - https://liquiddeposit.com/ru/
- PARTNERGL - https://partnergl.net/ru/
- ProfitFife - https://profitfife.com/ru/
Повний перелік таких проєктів є на сайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів" (https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2).
У регуляторі закликали "бути обачними і ретельно оцінювати ризики" перед тим, як інвестувати свої кошти.
Будь-яку інформацію про потенційно фіктивні дії на фінансовому ринку просять повідомляти Комісії на еmail: md@nsssmc.gov.ua.
Нагадаємо:
На сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку оновили перелік сумнівних інвестиційних проєктів.
Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами.
Економічна правда
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