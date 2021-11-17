Британський необанк Revolut зареєстрував дочірню компанію в Україні

Revolut

Британський фінтех-сервіс Revolut у вересні 2021 року зареєстрував офіційну юридичну особу в Україні.

Про це повідомляє аin.ua.

За даними держреєстру юросіб, компанія має назву ТОВ "Револют Технолоджіс Юкрейн", її бенефіціаром вказано Revolut Ltd. Компанія офіційно зареєстрована у БЦ Horizon Park, керівник – Владислав Яценко.

У травні 2021 року Revolut активно наймала співробітників у Києві. Тоді в компанії говорили про те, що справді шукають фахівців в Україні, хоч і здебільшого для віддаленої роботи.

Нагадуємо:

Британську компанію Revolut запустили в 2015 році росіянин Микола Сторонський та українець Влад Яценко.

Сервіс дозволяє переказувати гроші за кордон і конвертувати валюти без комісій, брати кредити, відкривати рахунки компаній, торгувати криптовалютою, купувати страховку і т. д.

Revolut не має відділень, тому всі операції з картами проходять в однойменному додатку на смартфоні.

Компанія працює на ринках ЄС і США, маючи близько 16 млн клієнтів і понад 150 млн транзакцій на місяць.

Статки Яценка досягли 1,3 мільярда доларів після переоцінки компанії при залученні інвестицій.

Це дозволило йому увійти в першу десятку чинного списку українського Forbes і посунути на десяте місце Олександра Ярославського.