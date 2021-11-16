У Раді пропонують регулювати ціни на соняшникову олію 

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Голова підкомітету Верховної Ради з питань регуляторної політики Ганна Лічман пропонує встановити державне регулювання цін на соняшникову олію.

Про це повідомляє пресслужба ВРУ.

Лічман головувала на круглому столі в комітеті з питань економічного розвитку щодо цін на соняшникову олію. У ньому також взяли участь члени комітету, представники уряду, АМКУ, Держрезерву та бізнес-асоціацій.

"На жаль, ринок не зміг врегулювати ціну. Сьогодні ми отримали багато підтверджень того, що і держава не змогла врегулювати вартість цього важливого товару", – зазначила голова підкомітету.

Вона пропонує вирішити цю ситуацію шляхом державного регулювання цін на соняшникову олію. Для цього уряд повинен додати олію до переліку соціально значущих товарів.

Держрегулювання здійснюється шляхом декларування зміни роздрібних цін в разі їхнього збільшення на понад 5%. "Колеги мають попрацювати над цією проблематикою, щоб держава змогла втрутитися в регулювання вартості сировини", – резюмувала Лічман.

Нагадуємо:

18 травня набула чинності постанова Кабінету міністрів про державне регулювання цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Економічна правда