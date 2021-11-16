Ціни за проїзд у Києві збільшать до 20 гривень

київпастранс

Тариф на проїзд у комунальному транспорті столиці з 1 січня зросте з 8 грн до 20 грн, для власників "картки киянина" він коштуватиме 12 грн.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Причиною зростання тарифу є значне зростанням вартості складових тарифу і, відповідно, економічно обґрунтованого тарифу.

Так, з моменту останнього підвищення у 2018 році інфляція становила 30,6%, зросла також мінімальна та середня зарплати на 75% та 54% відповідно. Також подорожчали енергоносії: електроенергію на 84% та дизельне пальне на 22,5%.

Місцева влада пояснює, що підвищення необхідне для уповільнення відтоку кадрів, підвищення зарплат та технічного обслуговування та ремонту рухомого складу.

Як зазначили у "Київпастранс", економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті становить 22,30 грн. А за розрахунками київського метро – 22 грн.

За його словами, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Через електронний квиток вартість поїздки становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн за купівлі 50 поїздок, 20 грн – за купівлі 1-9 поїздок. Місячні проїзні зі знижками залишаться: одна поїздка за ним коштуватиме від 14,20 грн до 14,50 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються проїзні квитки на 24 години, 48 та 72 години.

Також зберігаються пільги для соціально-вразливих категорій населення. Поворозник нагадав, що кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами.

Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року. За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів.

Нагадуємо:

У Києві плата за проїзд у комунальному громадському транспорті зросте через ціни на енергоносії.

Економічна правда





