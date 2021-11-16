Рада підтримала ідею врегулювати систему накопичення енергії 

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Верховна Рада підтримала за основу пропозицію створити оператора системи накопичення енергії.

Про це відомо з законопроєкту №5436-д.

За нього у залі 16 листопада проголосували 295 депутатів, також парламент скоротив термін підготовки документу до другого читання.

Таким чином пропонується законодавчо врегулювати діяльність з накопичення енергії та визначити статус систем накопичення енергії. Також запроваджується оператор системи накопичення енергії.

Документ вводить у законодавство нові терміни, зокрема, "система накопичення енергії", "оператор системи накопичення енергії" та "повністю інтегровані елементи мережі".

Так, оператор здійснює діяльність з накопичення енергії з метою її продажу, надання допоміжних послуг чи надання послуг з балансування.

Також врегульовуються питання ліцензування діяльності з накопичення енергії, можливості використання такої системи споживачами та виробниками електроенергії. Крім того, операторам системи передачі та систем розподілу заборонять займатися накопиченням енергії.

Основна мета таких змін – оптимізація виробництва електроенергії завдяки вирівнюванню графіка навантаження як на електростанцію, так і на інфраструктуру. Системи накопичення допомагають інтегрувати "зелену" генерацію в енергосистему України та забезпечує надійність виконання планового графіку видачі потужності в мережу.

Нагадуємо:

Міністерство енергетики планує ввести на ринок нового оператора, що займатиметься накопиченням електроенергії на ринку, а також заборонити це робити іншим учасникам.

Економічна правда





