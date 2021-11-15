Державний Укргазбанк отримав рекордний прибуток від початку року

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Державний "Укргазбанк" за 10 місяців року заробив рекордні за весь час 2,7 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба банку.

Такий фінрезультат майже вчетверо перевищує прибуток аналогічного періоду 2020 року. Лише у жовтні цьогоріч банк заробив 994 млн грн.

В "Укргазбанку" пояснилт, що прибуток став результатом оптимізації структури валюти балансу. "Нам вдалося розширити чисту процентну маржу шляхом зменшення вартості ресурсів та зміни структури процентних активів", – пояснили у банку.

Серед пріоритетних напрямків роботи цьогоріч фінустанова називає проєкти з підвищення енергоефективності, відновлюваної енергетики та екологічного будівництва, підтримку медицини.

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Укргазбанк у другому кварталі отримав 482 млн грн. За пів року банк наростив прибуток й заробив 726 млн грн (+66,1% у річному вимірі).

"Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.

Економічна правда