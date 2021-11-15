Нафта дешевшає на тлі чуток, що США відкриють стратегічний резерв

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Ціни на нафту у понеділок знижуються на тлі очікувань щодо збільшення пропозиції та послаблення попиту.

Про це пише CNBC.

Зазначається, що станом на 01:51 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 58 центів - до 81,59 дол за барель.

Нафта WTI - втратила 58 центів (0,7%), до 80,21 дол.

"Обидва ринки впали протягом останніх трьох тижнів, вражені зміцненням долара та спекуляціями, що адміністрація президента США Джо Байдена може випустити нафту зі Стратегічного нафтового резерву США для зниження цін.

"Білий дім обговорює, як подолати вищу інфляцію, деякі чиновники закликають використати стратегічний резерв або зупинити експорт США", – йдеться у звіті аналітиків ANZ.

При цьому, енергетичні компанії США третій тиждень поспіль вводять у дію нові бурові установки для видобутку нафти та газу.

Водночас ціни на сиру нафту коливалися поблизу 7-річного максимуму, що спонукало багатьох бурильників повернутися на майданчик.

Станом на 09:15 за Києвом барель січневої нафти Brent коштував 81,47 дол (-0,85%), а барель грудневої WTI - 79 дол (-0,87%).

Нагадаємо:

Єврокомісія прогнозує зниження цін на газ до початку весни до 600 доларів за тисячу кубів.

Очікується також незначне падіння цін на нафту на початку наступного року.

Економічна правда