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"Укренерго" підтвердила готовність до роботи в осінньо-зимовий період

Субота, 13 листопада 2021, 11:14
 
GETTY IMAGES

НЕК "Укренерго" першою серед компаній електроенергетичного сектору отримала висновок Державної інспекції енергонагляду про готовність до роботи в осінньо-зимовий період  2021-2022 років.

Про це повідомляє компанія у прес-релізі.

Там зазначають, що підтверджено те, що НЕК "Укренерго" вчасно та у повному обсязі виконала всі заплановані на даний період заходи з підготовки магістральних мереж до роботи в ОЗП. 

"У висновку відзначено, що капітальні та поточні ремонти обладнання підстанцій та ліній електропередачі виконуються у визначені терміни, підстанції забезпечені резервним живленням, а технічні засоби, необхідні для виконання аварійно-відновлювальних робіт, знаходиться у працездатному стані", - йдеться у повідомленні. 

Нагадуємо:

Інспекція з енергонагляду перевірить енергоблоки ДТЕК Ріната Ахметова через аварійні зупинки 2 листопада.

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